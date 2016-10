Bayern-Jäger unter sich Am Freitagabend steht in der Fußball Bundesliga ein besonderes Duell an - der Tabellendritte trifft auf den Zweiten: Borussia Dortmund empfängt Hertha BSC. Der BVB braucht nach der enttäuschenden 2:0 Niederlage gegen Leverkusen ein Erfolgserlebnis. Wenn man an die Bayern heran will, muss am Freitag ein Sieg gegen die Berliner her. Trainer Thomas Tuchel. O-TON TRAINER VON BORUSSIA DORTMUND THOMAS TUCHEL "Ich erwarte eine sehr kompakte Hertha, ich erwarte eine taktisch extrem disziplinierte Hertha, es ist unglaublich schwierig, Torchancen gegen die Hertha heraus zu spielen, und wir werden viel Geduld, gepaart mit viel Hartnäckigkeit, und trotzdem mit hohem Tempo brauchen, um zum Torerfolg kommen zu können, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen." Die Dortmunder müssen in jedem Fall mit dem gestiegenen Selbstvertrauen der Berliner rechnen. Schon die letzte Saison lief besser als erwartet, in dieser Spielzeit hat Hertha sich als Bayern-Jäger ins Spiel gebracht. Auch wenn Cheftrainer Pal Dardai bemüht ist, den Ball flach zu halten. O-TON PAL DARDAI, TRAINER HERTHA BSC "Wir werden versuchen, die Mannschaft gut zusammenzuführen, so dass wir eine gute Tagesform haben. Wenn wir das haben, dann können wir viel machen. Unser Ziel ist es, dass wir uns dort so präsentieren, damit wir nach dem Spiel vor Dortmund bleiben. Das bedeutet einen Punkt als Minimum." Nach der Länderspielpause würde der Mannschaft allerdings gemeinsame Übungseinheiten fehlen, so Dardai. O-TON PAL DARDAI, TRAINER HERTHA BSC "Viele Automatismen konnten wir nicht zusammen trainieren. Dazu noch der Reisestress, heute kommen noch viele Spieler an und morgen geht es auch weiter. Das ist nicht einfach und man sollte es nicht unterschätzen. Ich glaube aber, wir sind gut vorbereitet und wir versuchen trotzdem ans Limit zu gehen." Die Partie im Dortmunder Signal Iduna Park wird Freitagabend um halb neun angepfiffen.