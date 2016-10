Norwegische Langläuferin Johaug positiv getestet

Oslo. Der norwegische Langlauf-Star Therese Johaug steht unter Dopingverdacht. Ein Test der norwegischen Anti-Doping-Agentur NADA vom 16. September ergab die Einnahme der verbotenen Substanz Clostebol.

Wie Johaug und ihr Arzt Fredrik S. Bendiksen mitteilten, soll sich die Substanz in der Creme Trofodermin befunden haben, die Bendiksen Johaug zur Wundversorgung zwischen dem 4. und 15. September im italienischen Livigno verabreicht hatte. Italienische Apotheker hätten versichert, dass in der Creme keine verbotenen Substanzen enthalten seien. Der norwegische Skiverband will für einen Freispruch von Johaug kämpfen.