Boxer Tyson Fury gibt wegen Depressionen WM-Titel zurück

Berlin. Der an Depressionen erkrankte Schwergewichtsboxer Tyson Fury hat seine WM-Titel niedergelegt. Er habe die Titel im Ring gewonnen, und sie sollten im Ring auch verloren gehen, hieß es in einer Mitteilung seines Managements. Fury sei aber derzeit nicht in der Lage, sie zu verteidigen. Der 28-jährige Brite habe daher die "schwierige und emotionale Entscheidung getroffen", seine Titel offiziell abzugeben. Fury musste allerdings ohnehin mit einer Sperre wegen Dopings und der Aberkennung seiner WM-Titel rechnen.

