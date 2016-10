Deutschland gewinnt 2:0 gegen Nordirland

Hannover. Die DFB-Elf hat sich in der WM-Qualifikation für 2018 auch gegen Nordirland durchgesetzt. In Hannover hieß es am Abend 2:0 für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Torschützen waren Julian Draxler und Sami Khedira. Deutschland führt die Gruppe C nun mit neun Punkten und 8:0 Toren an. Am 11. November ist der nächste Qualifikations-Sieg in San Marino schon fest eingeplant, bevor es vier Tage später im letzten Länderspiel 2016 in einem Test in Mailand noch einmal gegen Italien geht.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder