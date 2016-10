Alexander Zverev findet zu alter Stärke zurück

Tennisprofi Alexander Zverev (Hamburg) hat beim ATP-Turnier in Shanghai die zweite Runde erreicht. Der 19-Jährige besiegte in seinem Erstrundenmatch gestern den US-Amerikaner John Isner nach 1:10 Stunden mit 6:4, 6:2. In der Runde der letzten 32 wartet nun der Kroate Marin Cilic (Nr. 8). Zverev...