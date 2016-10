Löw peilt auch gegen Nordirland wieder drei Punkte an Nach einem Sieg gegen Tschechien will Fußball-Bundestrainer Jogi Löw seine Mannschaft für das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland offenbar nur wenig umbauen. Dabei erwartet er am Dienstag ein anderes Spiel. "Die Tschechen haben doch auch insgesamt offen gespielt, die haben manchmal auch vorne angegriffen. Ich glaube nicht, dass Nordirland das tun wird, also von daher richten wir uns auf einen etwas noch defensiveren Gast ein, aber ich glaube, die Mannschaft ist in der Lage die richtigen Lösungen zu haben." Defensivspieler Mats Hummels erwartet ein Geduldsspiel gegen Nordirland. "Das ist leider immer möglich, und das ist unsere Aufgabe. Und ich denke es liegt auch an uns, es nicht dazu kommen zu lassen. Wir werden natürlich wieder sehr viel in die Offensive investieren, hoffentlich stehen wir defensiv weiter so kompakt, wie es momentan der Fall ist. Und dann glaube ich, wird es darüber entschieden, ob wir den nordirischen Abwehrriegel eben knacken können, oder am besten früh knacken können, oder ob es länger dauert, und ob es überhaupt klappt. Ich hoffe es schon." Der amtierende Weltmeister empfängt Nordirland am Dienstag in Hannover. Spielbeginn ist um 20.45 Uhr.