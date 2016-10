Hamilton verliert die Form und die Fassung

Für einen kurzen Moment ließ Lewis Hamilton seine Fehde mit den Medien außer Acht und gewährte einen tiefen Einblick in sein Seelenleben. „Ich weiß nicht genau, was ich in den nächsten Tagen mache“, sagte er einem britischen TV-Sender: „Irgendwie abschalten, irgendwo hinfahren, keine Ahnung.“...