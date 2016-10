Jan Frodeno verteidigt Ironman-Titel auf Hawaii Es war ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass er derzeit der beste Triathlet der Welt ist. Jan Frodeno kam bei der Ironman-WM auf Hawaii in der Nacht auf Sonntag als Sieger durchs Ziel und verteidigte damit als erster Deutscher seinen Titel aus dem Vorjahr. Zweiter wurder der Deutsche Sebastian Kienle. Patrick Lange landete als dritter Deutscher ebenfalls auf dem Siegertreppchen. Er habe schon beim Schwimmen und auf dem Rad kämpfen müssen, bevor es dann beim Marathon zu einem harten Zweikampf mit Sebastian Kienle gekommen sein, sagte Frodeno nach dem Rennen. Seine Zeit: 8 Stunden, 6 Minuten und 30 Sekunden. Der Wettkampf in diesem Jahr sei die Hölle gewesen, sagte Frodeno. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so gelitten habe. Aber jetzt bin ich glücklich, hier zu sein. Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr habt dafür gesorgt, dass dieses Rennen möglich wurde" Auch bei den Frauen gab es eine Wiederholungstäterin. Die Vorjahressiegerin Daniela Ryf ließ der Konkurrenz auch diesmal keine Chance. Mit 8 Stunden, 46 Minuten und 46 Sekunden nach Schwimmen, Radfahren und Laufen schaffte sie sogar einen neuen Hawaii-Rekord.