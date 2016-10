Netzer glaubt nicht an HSV-Abstieg und schätzt Beiersdorfer

Hamburg. Der ehemalige Nationalspieler Günter Netzer ist davon überzeugt, dass der Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga bleibt. Entsprechend äußerte er sich in der "Bild"-Zeitung. Der ehemalige Manager der Hamburger ist der Meinung, dass der HSV durch die Jahre im Existenzkampf viel Erfahrung gesammelt hat und aus dem Tabellenkeller herauskommt. Zur Kritik am HSV-Vorstandschef wegen der Entlassungen von Trainern und Sportdirektoren sagte Netzer, Dietmar Beiersdorfer sei "ein Top-Fachmann".