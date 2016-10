Ein Hoch auf uns

Es war bereits kurz vor Mitternacht am späten Sonnabend, als ein Mitarbeiter der DFB-Medienabteilung zur Eile mahnte. Der Bus der deutschen Nationalmannschaft, die kurz zuvor in einer ungewöhnlich unterhaltsamen Partie Tschechien mit 3:0 bezwungen hatte, stand mit laufendem Motor in der Buseinfahrt...