Heidfeld Dritter in der Formel E

Der frühere Formel-1-Pilot Nick Heidfeld (Mönchengladbach) hat einen gelungenen Start in die neue Saison der Elektro-Motorsportserie Formel E gefeiert. Der 39-Jährige belegte am Sonntag beim Rennen in Hongkong im Mahindra den dritten Platz und landete auf dem Podest. Der Sieg ging an den Schweizer...