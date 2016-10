Handballerinnen mit Licht und Schatten

Die deutschen Handball-Frauen haben den zweiten Testspiel-Erfolg gegen Vize-Europameister Spanien verpasst. Nach dem 32:18 (17:10)-Sieg am Freitag unterlag das Team von Bundestrainer Michael Biegler am Sonntag in Lingen mit 24:27 (11:14). Nach einem ausgeglichenen Start zogen die Ibererinnen kurz...