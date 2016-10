Kiels Handballer siegen beim dänischen Meister

Die Handballer des THW Kiel haben den zweiten Saisonsieg in der Champions League gefeiert. Beim dänischen Meister Bjerringbro-Silkeborg HB setzten sich die „Zebras“ am Sonntag mit 28:25 (12:9) durch. Die meisten Treffer für den THW erzielte vor 2315 Zuschauern in der Jysk-Arena Nikola Bilyk, der...