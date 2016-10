Hamburg. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur WM 2018 ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw gewann in Hamburg 3:0 gegen Tschechien. Thomas Müller mit einem Doppelpack und Toni Kroos trafen zum überzeugenden Sieg für die Gastgeber. Der Weltmeister führt die Qualifikationsgruppe C mit sechs Punkten weiter souverän an. Nächster deutscher Gegner ist am Dienstag in Hannover Nordirland.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder