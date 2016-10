Löw will 6 Punkte in beiden WM-Quali-Spielen Auch mit einer historisch kurzen Vorbereitung zeigte sich Bundestrainer Jogi Löw zuversichtlich für die anstehenden WM-Qualifikations-Spiele gegen Tschechien und Nordirland. "Die Mannschaft hat in den beiden Trainingseinheiten einen guten, frischen Eindruck gemacht. Die Mannschaft wirkt auch sehr konzentriert vor diesen beiden Spielen." Die klare Zielsetzung sei 6 Punke in den beiden Spielen, so Löw. Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan sieht dabei Löw als Joker. "Der Ilkay ist ja noch ein Spieler, der vielleicht noch ein bisschen mehr in die Spitze rein geht, aus dieser Position, vielleicht ein bisschen weiter vorne geschoben spielt wie der Bastian, der hat ja so zwischen den beiden Innenverteidigerpositionen gespielt. Und der Ilkay ist einer, der auch so auf der Halb-Position spielen kann, der dann eben auch mit seinen Pässen in die Spitze im Nachgehen natürlich auch für Torgefahr sorgt. Von daher, er ist ein Spieler der technisch überragend gut ist, schnell sich nach vorne dreht und dann in die Spitze geht." Auch Mittelfeldspieler Sami Khedira zeigte sich optimistisch. "Ich denke, nach dem guten und überzeugenden Auftakt gegen Norwegen wollen wir natürlich auch speziell morgen unsere Siegesserie fortsetzen. Wir haben es vor der EM gehabt, dass wir schlecht gestartet sind, dass wir da zu fahrig in die EM-Qualifikation rein gegangen sind, Punkte verloren haben, unnötige Punkte, und das wollen wir natürlich dieses mal vermeiden. Deswegen, glaube ich, speziell nach der kurzen Vorbereitung, die wir jetzt hatten, sind wir alle hochmotiviert, nicht nur einen Sieg morgen einzufahren, sondern auch speziell hier in Hamburg eine überzeugende Leistung hier auf dem Platz zu bringen." Löw kündigte an, "zu gegebener Zeit" Gespräche über eine Fortsetzung seiner Arbeit beim DFB über die WM 2018 hinaus zu führen. Er könne sich auch eine andere Tätigkeit vorstellen - aber nicht in der Bundesliga. "Ich habe gesagt, dass ich es mir eigentlich nicht mehr vorstellen kann in Deutschland, aber im Ausland könnte es mich zum gegebenen Zeitpunkt durchaus reizen, irgendwo wieder als Vereinstrainer zu arbeiten. Weil ich ja schon irgendwie die Arbeit mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz liebe, und von daher will ich das nicht ausschließen. Aber in der Bundesliga, da kenne ich alles. Ich denke, dass das dann für mich irgendwann mal nicht unbedingt in Frage kommt." Der Weltmeister empfängt am Samstag in Hamburg Tschechien. Gegen Nordirland spielt Deutschland am Dienstag in Hannover. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr.