U-21-Fußballer: Ein Sieg fehlt zur EM-Endrunde

Mit einem Rekord und im Eiltempo kann der neueU21-Trainer Stefan Kuntz mit seinem Team die EM-Teilnahme perfekt machen. In das letzte Heimspiel in der Gruppe 7 gegen Russland am Freitag in Ingolstadt (18 Uhr/Eurosport) geht die deutsche Fußball-Auswahl mit einer makellosen Bilanz aus acht Spielen...