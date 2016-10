„Ich habe versucht, nie den Glauben an mich zu verlieren“

An die bordeauxroten Stollenschuhe kann sich Michael Oenning erinnern, wenn es um Ilkay Gündogan geht. Und daran, dass er in den ersten Wochen als Trainer der U 19 des VfL Bochum nur per Blickkontakt mit ihm kommunizierte, weil Gündogan so introvertiert war. Aber besonders daran, was er dachte, als...