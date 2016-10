Gündogan kehrt zurück ins DFB-Team

Der England-Legionär Ilkay Gündogan will im Weltmeister-Team in die großen Fußstapfen des verabschiedeten Kapitäns Bastian Schweinsteiger treten. „Ich hätte mir auch schon vorher zugetraut, diese Rolle zu übernehmen“, sagte er im Interview und formulierte so den Anspruch, den er aus Sicht von...