Hamburg. Boxweltmeister Felix Sturm legt seinen Titel als WBA-Superchampion im Supermittelgewicht nieder und wartet auf das Ergebnis der B-Probe seines Dopingtests. Das teilte sein Management mit.

"Felix will sich noch in diesem Jahr in Deutschland am Ellenbogen operieren lassen. Deshalb kann er den Titel demnächst sowieso nicht verteidigen und legt ihn nieder", sagte Manager Roland Bebak. Die Öffnung der B-Probe soll nach Mitteilung der Kölner Staatsanwaltschaft am 12. Oktober erfolgen.