Sabine Lisicki verpasste in Peking das Achtelfinale. Foto: dpa

Zweitrunden-Aus für Lisicki bei Turnier in Peking

Peking. Tennisspielerin Sabine Lisicki hat beim WTA-Turnier in Peking den Einzug in das Achtelfinale verpasst. Die 27-Jährige aus Berlin verlor 4:6, 4:6 gegen Jelina Switolina.

Die an Nummer 16 gesetzte Ukrainerin hatte in der ersten Runde Tatjana Maria aus Bad Saulgau bezwungen und trifft jetzt auf die Siegerin des Duells zwischen der Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber und der Tschechin Barbora Strycova. Das WTA-Hartplatzturnier in der chinesischen Hauptstadt ist mit 4,165 Millionen US-Dollar dotiert.