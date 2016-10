Grizzlys verlieren 1:4 und stehen vor dem Aus

Die Grizzlys Wolfsburg haben das Hinspiel in der Runde der letzten 32 Teams verloren: Vor 1679 Zuschauern in der Eis-Arena verlor der Eishockey-Erstligist gestern Abend in der Champions Hockey League mit 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) gegen die Lions Zürich aus der Schweiz. ...