Alexander Zverev besiegt in Peking Österreicher Thiem

Peking. Gut eine Woche nach seinem ersten ATP-Turniererfolg hat Tennis-Talent Alexander Zverev den Top-Ten-Spieler Dominic Thiem besiegt. Beim ATP-Turnier in Peking setzte sich der 19-Jährige gegen den Österreicher mit 4:6, 6:1, 6:3 durch.

Nach 1:51 Stunden feierte Zverev im vierten Duell seinen ersten Sieg gegen Thiem. Der Hamburger bekommt es in der zweiten Runde nun mit Jack Sock aus den USA zu tun. Thiems Teilnahme an dem mit 2,916 Millionen Dollar dotierten Hartplatzturnier war wegen Knieproblemen gefährdet gewesen. In St. Petersburg hatte Zverev am 25. September mit einem Endspielerfolg gegen US-Open-Sieger Stan Wawrinka seinen ersten ATP-Titel gefeiert.