Tödlicher Unfall im Boot gegen einen Baum

Der italienische Motorboot-Weltmeister Massimo Rossi ist am Sonntag bei einem Rennen in Traben-Trarbach tödlich verunglückt. Die Polizei bestätigte den Todesfall. Demnach sei ein Rennboot während der Kurvenfahrt von der Strecke abgekommen und in die Böschung am Ufer eingeschlagen. Der 24-jährige...