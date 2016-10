FC Bayern auf der Wiesn Feucht-fröhlich war's am Sonntag auf dem Oktoberfest. Aber nicht wegen des Alkohols, sondern leichter Regen prasselte auf die Stars des FC Bayern Münchens nieder. Doch auf die gute Stimmung der Spieler hatte das keinen sichtbaren Einfluss. In der Käfer Wiesenschänke war aber auch das 1:1 Unentschieden gegen den 1. FC Köln vom Vortag im heimischen Stadion durchaus noch ein Thema, wenn auch nur ein Kleines, wie Thomas Müller zugab: "Ja, einen Tag danach geht es schon wieder. Heute können wir auf andere Gedanken kommen. Der Termin auf der Wiesn passt ja jetzt wunderbar. Außerdem hat uns ja Leverkusen mit dem Sieg ja doch noch einen ganz guten Samstagabend beschert. Ja, weil ich sehe Dortmund als Hauptkonkurrenten an, um die Meisterschaft. Und dem entsprechend hätte man trotzdem gerne gewonnen. Aber jetzt kann man heute mal etwas abschalten." Und für den Ex-Dortmunder Mats Hummels war es einfach nur eine schöne Gelegenheit, die Mannschafts-Kollegen mal anders kennenzulernen: "Ich warte jetzt eh nicht, dass alles komplett exzessiv wird. Aber lustig, gut gelaunt, Spaß haben, lecker Essen, lecker Trinken." Abschlusswochenende auf dem Oktoberfest. Die Münchener Wiesn enden in diesem Jahr am 3. Oktober, während es für die Bayern in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League gerade erst angefangen hat. Deren nächstes Spiel ist die Bundesliga-Partie am 15.10. gegen Eintracht Frankfurt. Denn davor liegen noch zwei Länderspieltermine der Nationalmannschaft.