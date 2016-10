Tatjana Maria unterliegt in Peking der Ukrainerin Jelina Switolin. Foto: dpa

Tatjana Maria in erster Runde in Peking ausgeschieden

Peking. Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim Turnier in Peking in der ersten Runde gescheitert. Die Qualifikantin aus Bad Saulgau verlor 2:6, 2:6 gegen die an Nummer 16 gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina.

Bei den erstklassig besetzten China Open der Damen und Herren spielen am Montag auch noch die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber, Laura Siegemund und Julia Görges. Annika Beck und Sabine Lisicki sind bei der mit mehr als vier Millionen Dollar dotierten Damen-Konkurrenz bereits ausgeschieden.