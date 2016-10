Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg rutscht in der Fußball-Bundesliga tiefer in die sportliche Krise. Die Niedersachsen mussten sich mit einem torlosen Remis gegen den FSV Mainz 05 begnügen und verharren im hinteren Tabellenmittelfeld. Seit dem Auftakt-Erfolg gegen den FC Augsburg ist die teure Mannschaft von Trainer Dieter Hecking damit auch im fünften Punktspiel in Serie ohne Drei-Punkte-Erlebnis geblieben.

