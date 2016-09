Pascal Wehrlein landet in der Qualifikation durch ein frühes Ausscheiden nur auf Startplatz 21.

Mit der schnellsten Zeit in der Qualifikation sichert sich Lewis Hamilton die Pole Position für das Rennen in Sepang.

Hamilton in Malaysia auf der Pole vor Rosberg

Sepang. Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Malaysia gesichert. Der Formel-1-Titelverteidiger war am Samstag in der Qualifikation von Sepang deutlich schneller als WM-Spitzenreiter Nico Rosberg im zweiten Mercedes.

Vor dem 16. von 21 Saisonrennen am Sonntag liegt der Brite Hamilton in der Gesamtwertung acht Punkte hinter Rosberg, der zuletzt drei Grand Prix in Serie gewann. Auf Platz drei qualifizierte sich der Niederländer Max Verstappen vor seinem australischen Red-Bull-Teamkollegen Daniel Ricciardo. Vorjahressieger Sebastian Vettel wurde im Ferrari Fünfter. Force-India-Pilot Nico Hülkenberg belegte Rang acht.