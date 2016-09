Omladic vor Rückkehr in die Nationalelf

Nach dem Spiel am Sonntag in Heidenheim werden sich so viele Eintracht-Profis wie lange nicht mehr auf Länderspielreise begeben. Gleich vier Spieler des Fußball-Zweitligisten haben eine Einladung zur Nationalmannschaft erhalten. Unter anderem steht Nik Omladic vor einer Rückkehr in den Kader...