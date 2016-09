Bundesliga-Spitzenspiel: Bayern gegen Köln Im Bundesliga-Spitzenspiel der Woche trifft der Tabellenerste auf den Tabellendritten. Und zur Überraschung vieler spielen hier die Bayern gegen den 1. FC Köln, der sich bisher erfolgreich im oberen Teil der Tabelle halten konnte. Kölns Trainer Peter Stöger sieht die Chancen seines Teams jedoch realistisch: "Ich bin jetzt das dritte Jahr Bundesliga-Trainer hier und viele Versuche gestartet, wie viele viele andere Mannschaft auch, den Bayern ein Bein zu stellen. Das ist ganz ganz selten gelungen. Vor allem in den Heimspielen außergewöhnliche Art und Weise, Fußball zu spielen, sehr dominant, sehr gut, die Einzelqualität dieser Spieler ist speziell. Sie haben alles, was eine Weltklasse-Mannschaft braucht. Sie haben Robustheit, sie haben Passtechnik, sie haben Schnelligkeit, sie haben Schlitzohrigkeit, sie haben Torgefahr." Der FC Bayern hat gerade erst eine Niederlage erleiden müssen. Übrigens die erste Pflichtspiel-Pleite in dieser Saison. Denn am Mittwochabend musste der Rekordmeister in der Champions-League-Gruppenphase gegen Atletico Madrid ran. Und reiste am Ende mit einer 1:0 Niederlage zurück nach München. Nach der Champions League dürfen die Bayern nun daheim in der Bundesliga gegen Köln antreten. Anpfiff ist am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr in der Münchener Allianz-Arena.