England-Coach Southgate: Schwierige Umstände

London. Nach der schnellen Trennung vom bisherigen Fußball-Nationaltrainer Sam Allardyce gehen in den englischen Medien die Spekulationen über die Nachfolge weiter.

Nachdem US-Nationalcoach Jürgen Klinsmann per Twitter erklärte, Gerüchte über einen Wechsel nach England seien nicht wahr, berichtete die "Times", Interimscoach Gareth Southgate wolle das Amt gern dauerhaft übernehmen. Nach dem Rücktritt von Roy Hodgson im Juli hatte Southgate noch ein dauerhaftes Engagement abgelehnt.

Die FA hatte am 27. September mitgeteilt, der bisherige U21-Coach Southgate solle den Weltmeister von 1966 für vier Spiele betreuen, parallel dazu werde ein neuer Nationaltrainer gesucht.

Der von britischen Medien als Favorit für den Posten gehandelte Arsène Wenger schließt ein Engagement nicht aus - allerdings erst nach der laufenden Saison in der Premier League. "Meine Priorität war immer der Club", sagte Wenger nach Arsenals 2:0-Sieg in der Champions League gegen den FC Basel. "Bis zum Ende der Saison werde ich hier sein."

Im Sommer 2017 endet Wengers Vertrag beim FC Arsenal. Was danach passiert, ließ der Trainer zunächst offen. "Das ist noch nicht entschieden. Ich muss dann erstmal bewerten, wie wir am Saisonende abschneiden", sagte er.

Southgate bezeichnete die Umstände vor seinem Debüt als schwierig. Seine Vorgänger Hodgson und Allardyce seien gut zu ihm gewesen. Das mache seine Gefühlslage schwierig, erklärte Southgate in einem Interview auf der Homepage des englischen Fußball-Verbandes. "England zu betreuen wird eine riesige Verantwortung und eine riesige Ehre für mich sein", sagte er.

Trotz der Trennung von Allardyce nach nur 67 Tagen sieht der 46-Jährige die Mannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Malta am 8. Oktober in einer guten Position. Er begründete dies mit seiner bisherigen Arbeit als U21-Trainer. Dort habe er mit vielen der jetzigen Nationalspieler bereits zusammengearbeitet. Sein Aufgebot wird der Ex-Nationalspieler am Wochenende benennen.