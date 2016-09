Kerber scheitert in China bereits im Achtelfinale

Wuhan. Deutschlands Tennis-Star Angelique Kerber hat ihr zweites Spiel als Nummer eins der Weltrangliste verloren. Die 28-Jährige aus Kiel unterlag beim WTA-Turnier in Wuhan (China) im Achtelfinale der Tschechin Petra Kvitova nach über drei Stunden Spielzeit mit 7:6 (12:10), 5:7, 4:6. Kvitova trifft im Viertelfinale nun auf die an Nummer elf gesetzte Britin Johanna Konta. Allein der erste Satz, den Kerber noch knapp im Tiebreak gewann, dauerte 1:26 Stunden. Generell fehlte es der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin oftmals an Präzision. sid