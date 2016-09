Die Formel 1 fährt wohl auch 2017 in Deutschland

Paris. Die Formel 1 soll auch im kommenden Jahr wieder Station in Deutschland machen. Der Internationale Automobilverband nahm den deutschen Grand Prix in den vorläufigen Rennkalender für die nächste Saison auf. Gastgeber am 30. Juli dürfte dann wie in diesem Jahr Hockenheim sein, das aus Kostengründen eigentlich nur noch alle zwei Jahre das Deutschland-Rennen ausgerichtet hatte. Allerdings ist das Rennen wie die in Kanada (11. Juni) und Brasilien (12. November) noch nicht endgültig bestätigt. dpa

