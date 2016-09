Peking. China will spätestens im Jahr 2030 die Fußball-WM ausrichten. „Jeder chinesische Fan hat diesen Traum“, sagte Verbands-Vizepräsident Zhang Jian der Nachrichtenagentur AFP. China würde die Endrunde am liebsten schon 2026 ausrichten, das Rotationsprinzip des Weltverbandes Fifa verbietet dies allerdings. Da die WM bereits 2022 in Asien (Katar) stattfindet, ist 2026 laut den Regularien ein anderer Kontinent an der Reihe.

