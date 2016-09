Bode nimmt die Stars in die Pflicht

. Es sind deutliche Worte, die Volkswagen-Kommunikationschef und VfL-Aufsichtsratsmitglied, Hans-Gerd Bode (55), findet. „In unserer Mannschaft sind so viele tolle Spieler, die aber im Moment ihr Potenzial noch nicht zur Hälfte abgerufen haben“, sagt er nach lediglich fünf Punkten aus den ersten fünf Bundesliga-Partien. Da kann auch der AR nicht von einem zufriedenstellenden Start sprechen. „Aber wir können jetzt der Vergangenheit hinterherrennen – oder aber nach vorne schauen.“

Und die unmittelbare Zukunft des VfL heißt Mainz 05. Gegen die Rheinhessen geht’s am Sonntagnachmittag um mehr als nur ein Fußballspiel. „Sonntag haben alle Druck“, sagt Bode und zählt auf: „Die Mannschaft, weil sie auch unzufrieden ist, der Verein, das Management und wir auch. Denn wir haben auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass wir zu diesem Stand nur fünf Punkte haben.“ Besonders mit Blick auf die Fans, die nach der „indiskutablen“ Vorstellung in Bremen ihrem Unmut freien Lauf ließen, ist die Partie gegen Mainz enorm wichtig. Bode: „Wir müssen ein vernünftiges Spiel hinlegen. Die Mannschaft hat die wichtige Aufgabe, zu Hause zu zeigen, dass sie ihren Fans etwas bieten will. Ich bin sicher, wir werden einen anderen VfL sehen.“ Denn auf dem Niveau des Bremen-Spiels „wollen wir nicht weitermachen und werden wir nicht weitermachen“.

Eine Erklärung für den schwachen Saisonstart ist nur schwer zu finden, weil jede Partie einzeln betrachtet werden muss. Aber die ordentlichen VfL-Auftritte gegen Augsburg (2:0), Köln (0:0), Hoffenheim (0:0) und über weite Strecken auch Dortmund (1:5) werden von dem erschreckenden Bild überstrahlt, das die „Wölfe“ am Samstagabend in Bremen abgaben. Bode: „Die Mannschaft hat sich wohl noch nicht gefunden.“ Der personelle Umbruch im Sommer fiel groß aus. „Wir hatten dazu einen vernünftigen Plan“, sagt Bode. „Aber der ist im ersten Moment noch nicht aufgegangen. Doch wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken.“

Einige sahen bei der Peinlich-Pleite in Bremen gar einen Rückfall in die Endphase der Vorsaison, als sich das Team von Dieter Hecking teils lust- und kampflos seinem Schicksal ergeben hatte. Geht’s jetzt wieder um die Einstellung bei den VfL-Profis? Bode drückt’s so aus. „Jeder Spieler muss für sich motiviert sein“, sagt das Aufsichtsratsmitglied. „Und da hatten wir in Bremen nicht den Eindruck.“ leha