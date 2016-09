Schalke-Kapitän: Es ist eine Mentalitätsfrage

Mainz. Die Europa League als Stimmungsmacher: Sowohl der FC Schalke 04 als auch der FSV Mainz 05 hoffen durch das internationale Geschäft auf neuen Schwung für die Fußball-Bundesliga. Nach dem historischen Fehlstart in der Bundesliga kämpft Schalke heute (19 Uhr/Sport1) mit Österreichs Meister RB Salzburg gegen die miserable Bilanz an. Nach dem unglücklichen 1:1 zum Auftakt gegen AS Saint-Étienne will Mainz (17 Uhr) bei FK Qäbälä in Aserbaidschan den ersten Dreier auf internationalem Parkett.

Auf Schalke sind sich Trainer Markus Weinzierl, Sportvorstand Christian Heidel und das Gelsenkirchener Team der mehr als misslichen Situation bewusst: Es braucht jetzt eine restlos überzeugende Leistung und einen Sieg. Weltmeister Benedikt Höwedes sprach die Problemstellung klar an: Hauptsächlich sei es „eine Mentalitätsfrage“, ließ der Schalker Spielführer wissen. „Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir alle unseren Mann stehen müssen.“

Beim FSV Mainz ist die Lust auf den ersten Sieg in der Europa League deutlich zu spüren. „Die brennen alle, wir wollen was reißen“, sagt Trainer Martin Schmidt. Das 2:3 am Samstag in der Liga gegen Bayer Leverkusen ist aus den Köpfen, da ist sich der Schweizer sicher. dpa