Rio-Held Andreas Toba will endlich wieder turnen

Andreas Toba ist schon wieder zum Zuschauen verdammt. Im Vergleich zu seinem Olympia-Drama in Rio mit Kreuzbandriss und bitteren Tränen geht es dem Turner im spanischen Playa de Granada aber relativ gut. Bei der von der Deutschen Sporthilfe ausgerichteten Veranstaltung „Champion des Jahres“ kann Toba in der Sonne Andalusiens Energie tanken.

„Es ist perfekt, mich von dem ganzen Stress ein bisschen zu erholen und meine Kräfte für mein Comeback zu sammeln“, erzählt „Turn-Held“ Toba, der mit einer dicken Schiene am rechten Bein durch den Urlaubsklub humpelt. Fünf Wochen nach der Knie-Operation in Bremen genießt er die Zweisamkeit mit seiner Freundin Daniela Potapova. Gleichzeitig schaut der 25-Jährige mit einem weinenden Auge auf die sportlichen Aktivitäten der anderen deutschen Top-Athleten. Olympiasieger wie der Kanute Sebastian Brendel oder die Ruderer Karl Schulze und Lauritz Schoof jagen von einem Event zum nächsten und liefern sich Spaß-Wettkämpfe vom Feinsten.

„Es ist jetzt die sechste, siebte Woche, wo ich mich nicht vernünftig bewegen kann. Wenn ich dann noch die anderen sehe, wie viel Spaß die haben, kratzt das schon ganz schön, und ich hätte gerne mitgemacht“, sagt Toba.

Sein Leiden war eine der Olympia-Geschichten. In der Qualifikation der Mannschaft riss er sich am Boden bei einer Landung das Kreuzband. Aber er ignorierte die irren Schmerzen, turnte noch am Pauschenpferd und sicherte damit seinem Team den Sprung ins Finale. Er wurde ein „Hero de Janeiro“, und seinen selbstlosen – für ihn selbstverständlichen – Einsatz honorierte die Sporthilfe mit einer Wildcard für den „Champion des Jahres“.

Dank der eindrucksvollen Bilder aus Rio wird Toba mittlerweile immer öfter auch „auf der Straße erkannt. Und ich hatte sehr viele Termine, was ich vorher nie hatte. Das ist immer noch ungewohnt für mich.“ Doch statt Pressetermine wahrzunehmen, würde er lieber nur eines tun: turnen. Aber das wird noch dauern. „Die Ärzte haben gesagt, dass es ungefähr ein Jahr dauert. Ich muss mich gedulden, aber ich will mich unbedingt wieder bewegen und vernünftig trainieren“, sagt der deutsche Mehrkampfmeister.

Ziel ist nun die WM im Herbst 2017 in Montreal. dpa