Fausers Ziel: Großen Coup mit Wolfsburg landen

Gerrit Fauser ist seit Mittwoch der dritte Grizzlys-Profi mit einer Vertragslaufzeit bis 2020! Der heiß umworbene Nationalstürmer unterschrieb am Mittwochmorgen einen neuen Drei-Jahres-Vertrag beim Wolfsburger Eishockey-Erstligisten. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt der 27-Jährige seine Beweggründe und verleiht seiner Freude Ausdruck, weiter „ein Teil der Mannschaft zu sein und es über viele Jahre zu bleiben“.

Gerrit Fauser über …

… die Gründe, warum er finanziell lukrativere Angebote anderer Klubs abgelehnt hat: „Damit hier kein falsches Bild entsteht: Wolfsburg hat mir auch ein sehr gutes Angebot unterbreitet. Es ist aber richtig, dass ich anderswo ein bisschen mehr Geld hätte verdienen können. Aber für meine Frau und mich ist es wichtig, dass wir uns auch privat wohlfühlen. Einen Zusammenhalt wie hier hatte ich vorher noch nicht erlebt. Das ist uns wichtiger als ein paar tausend Euro mehr.“

… die durchaus langen und zähen Verhandlungen mit Grizzlys-Manager Charly Fliegauf: „Mein Agent hat sich für mich halt ins Zeug gelegt, deswegen hatte Charly sicher ein bisschen zu kämpfen. Aber nun haben wir es ja geschafft.“

… seine Entwicklung als Spieler seit seinem Wechsel nach Wolfsburg im Sommer 2013: „Ich konnte mich in allen Bereichen verbessern. Ich hoffe, dass ich noch nicht am Ende meiner Entwicklung bin.“

… seine neue tragende Rolle, die er seit dem Aufstieg zum Leistungsträger künftig ausüben soll: „Ich komme nun in ein Alter, in dem man Führungsaufgaben übernehmen muss. Ich sage nicht dauernd etwas in der Kabine, sondern lieber im richtigen Moment. Ansonsten hat sich für mich nicht so viel verändert. Ich soll immer noch viel Energie ins Spiel bringen, unangenehm für die Gegner sein und hart auf den Körper gehen. In Unterzahl habe ich eine meiner Stärken. Dass auch das eine oder andere Tor herausspringt bei meinem Spiel, freut mich natürlich.“

… die sportlichen Ziele mit den Grizzlys: „Als Sportler setzt man sich das Maximalziel. Wir stellen hier bereits etwas Tolles auf die Beine und wollen irgendwann auch den großen Coup landen. Dass ich in Wolfsburg die Chance habe, um den Titel zu spielen, ist auch ein Grund für die Vertragsverlängerung.“

… seine aktuelle Situation, dass er als Leistungsträger derzeit nicht – wie noch in der vergangenen Saison – Powerplay spielt: „Natürlich würde ich es gerne spielen, wie jeder Spieler. Aber ich akzeptiere es, dass der Trainer etwas ausprobieren möchte. Wenn er mich braucht, bin ich bereit. Ich weiß, dass ich meine Stärken zum Beispiel auch im Unterzahlspiel habe. Mit der langfristigen Vertragsverlängerung hat der Verein mir ein ausreichendes Zeichen gegeben, dass man auf mich setzt.“

… seine Art, gut trainierbar zu sein und im Spiel mit einer gewissen Leichtigkeit aufzutreten: „Ich versuche jeden Tag, hart an mir zu arbeiten. Ich denke, das würdigt unser Trainer Pavel Gross. Vor einiger Zeit habe ich meine Einstellung im Spiel geändert. Ich versuche, mich nach missglückten Aktionen nicht mehr so sehr daran aufzuhängen wie früher. Je mehr man das tut, desto schlimmer wird es. Es hilft, positiv zu bleiben, statt sich zu zerfleischen.“

Buchler, Christian