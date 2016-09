Werder im Training ohne Gnabry

Bremen. Fußball-Profi Serge Gnabry wird derzeit im Training des Bundesligisten Werder Bremen geschont. Der Neuzugang des FC Arsenal pausierte auch am Mittwoch, nachdem er am Dienstag aufgrund von Kniebeschwerden das Training abbrechen musste. Nach Clubangaben handelt es sich jedoch nur um eine Vorsichtsmaßnahme. Der 21-Jährige soll am Donnerstag wieder einsteigen. Ein Einsatz am Samstag beim SV Darmstadt 98 sei nicht gefährdet.

Dafür ist Torjäger Claudio Pizarro wieder zurück. Der 37-Jährige trainierte am Mittwoch zumindest wieder individuell. Der Routinier kämpfte in den vergangenen Wochen mit muskulären Problemen. Sein Saisondebüt dürfte noch auf sich warten lassen. dpa