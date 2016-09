Bayern vor "Topspiel" gegen Atlético Madrid

Madrid. Nur fünf Monate nach dem bitteren Aus im Halbfinale der Champions League kommt es für den FC Bayern zum schnellen Wiedersehen mit Atlético Madrid. Heute werden schon am zweiten Spieltag in der Königsklassen-Gruppenphase in der schier uneinnehmbaren Festung Estadio Vicente Calderón die Weichen für den Gruppensieg gelegt. Atlético gewann 25 seiner letzten 30 Europapokalspiele zu Hause und verlor nur zwei Partien. Seit sechs Heimspielen ist Atlético gegen deutsche Teams unbesiegt. Zuletzt gewann Dortmund im Oktober 1996 mit 1:0.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder