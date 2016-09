Angelique Kerber siegt erstmals als Nummer 1

Wuhan. Angelique Kerber hat ihre erste Prüfung als Nummer eins der Tennis-Welt bestanden. Beim WTA-Turnier in Wuhan (China) gewann die 28-Jährige aus Kiel ihr Auftaktmatch gegen die Französin Kristina Mladenovic nach anfänglichen Problemen 6:7 (4:7), 6:1, 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Dort trifft Kerber auf die an Nummer 14 gesetzte Tschechin Petra Kvitova, die sie zuletzt auf dem Weg zum Titel in Flushing Meadows in der Runde der letzten 16 bezwungen hatte. In der ersten Runde in Wuhan hatte die topgesetzte Kerber ein Freilos gehabt.