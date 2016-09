Noch auf der Suche nach der Identität

Fünf Spiele, fünf Punkte – den Saisonstart haben sich alle beim VfL Wolfsburg besser vorgestellt. Es rumort rund um den Fußball-Bundesligisten, nach der 1:2-Pleite am Samstag in Bremen ist die Stimmung gekippt. Dieter Hecking steht ebenfalls in der Kritik, es gab laute Pfiffe gegen den Trainer. Und der gibt zu, dass die Suche nach der Identität nicht abgeschlossen ist.

Die Wolfsburger haben sich die Rückkehr nach Europa als Ziel gesteckt. Die ersten drei Spiele ohne Gegentor waren vielversprechend. Doch innerhalb einer Woche drehte sich die Stimmung – von Euphorie auf Krise. Für viele Anhänger steht die Europacup-Quali schon nach fünf Spieltagen in Frage. Sie vermissen eine Spielidee – und Hecking gibt ihnen sogar zum Teil Recht. „Jeder hat seine Art, Fußball zu spielen. Bayern München kommt über den Ballbesitz, Dortmund über das Tempo. Wir sind noch auf der Suche: Wofür wollen wir stehen?“

Gute Frage! Intern hat Hecking seinen Profis erklärt, was er sehen will, öffentlich will er es nicht tun. Erste gute Ansätze waren zu sehen, den schwachen Auftritt in Bremen ausgeklammert. „Da hat jeder gesehen, dass das eine Leistung war, die man in der Bundesliga nicht anbieten kann. Das weiß die Mannschaft auch“, sagt der 52-Jährige. Daher gab’s gestern eine 75-minütige Aussprache vor dem Training. Die VfL-Spieler durften dabei auch ihre Sicht der Dinge schildern. tik/leha