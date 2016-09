Schröder spielt in neuer Rolle

Atlanta. NBA-Profi Dennis Schröder soll bei den Atlanta Hawks in seinem ersten Jahr als Stammspieler große Verantwortung tragen. Das bestätigte sein Trainer Mike Budenholzer rund vier Wochen vor dem Saisonstart der besten Basketball-Liga der Welt. „Es wird eine neue Rolle und eine neue Erfahrung für ihn sein. In dieser Situation ist es großartig, dass Dennis bereits seit drei Jahren bei uns spielt. Für mich ist es ein großer Vorteil, dass er weiß, was wir von ihm erwarten“, sagte Budenholzer der Tageszeitung „Atlanta Journal Constitution“. Der Braunschweiger solle zudem weiter als Teamkollege und Führungsspieler wachsen, forderte der Coach.

Für den 23-Jährigen wird damit ein Traum wahr: „Man setzt sich ja immer Ziele. Wenn man etwas erreicht hat, setzt man sich ein weiteres und das war auf jeden Fall ein Ziel, das ich mir gesetzt hatte“, hatte Schröder bereits erklärt. „Die größte Erwartung an ihn ist, dass er dieses Feuer und diese Leidenschaft behält, die ihn ein wenig einzigartig macht“, sagte Budenholzer. dpa