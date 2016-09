Greipel führt deutsches Rad-Team als Kapitän an

Frankfurt. Der dreimalige deutsche Meister André Greipel führt die sechsköpfige deutsche Mannschaft bei den Rad-Weltmeisterschaften in Katar als Kapitän an. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) nominierte aber auch Deutschlands zweiten Topsprinter Marcel Kittel. Er soll die Rolle als „Joker“ einnehmen. Allerdings fiel die Entscheidung über die Kapitänsrolle zwischen den beiden Topsprintern dann wohl doch nicht so schwer, weil Kittel zuletzt gesundheitlich angeschlagen war. Die Variante mit Greipel als Kapitän und Kittel als Joker „lässt uns mehr taktischen Spielraum“, erklärte BDR-Vize-Präsident Udo Sprenger. dpa