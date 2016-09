Zidanes Majestätsbeleidigung

Wie es ist, einen Unantastbaren vor den Kopf zu stoßen, hat Zinédine Zidane am Samstag erfahren. Bei wohl jedem anderen Spieler der Welt wäre eine Auswechslung zwecks Schonung für ein sehr wichtiges Champions-League-Spiel wie selbstverständlich hingenommen worden. In Madrid jedoch, bei Cristiano Ronaldo, war es ein Drama.

Und so hatte Zidane, selbst ein Idol als Real-Spieler, vor dem Spiel bei Borussia Dortmund eine Diskussion am Hals. Beleidigt sah Ronaldo von der Bank aus, wie seine Kollegen den sicher geglaubten Sieg bei UD Las Palmas (2:2) verspielten, seine Mutter schaltete sich in den sozialen Netzwerken ein. Die Medien entfachten einen Wirbelsturm.

Und Zidane? Der stand dumm da und musste sich rechtfertigen. „Wir haben ein Spiel am Dienstag, ich dachte, das wäre wichtig“, sagte der Franzose fast entschuldigend: „Er braucht auch einmal eine Pause.“ Am Montag fügte er hinzu: „Ich bin nicht dumm. Wir haben gesprochen und verfolgen die gleichen Ziele.“

Die Medien hingegen schrieben, selbst beinahe beleidigt, Ronaldo sei entsetzt gewesen – und stinksauer. Viele Fragen drehten sich daher auch am Montag in Dortmund um Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo.

Dabei hat Zinedine Zidane seit seinem Amtsantritt wirklich nicht viel falsch gemacht. Nach nur fünf Monaten Amtszeit schwebte er im Giuseppe-Meazza-Stadion hoch in der Luft, seine Spieler ließen ihn in Mailand fliegen. Zidane hatte im Mai 2016 die Champions League gewonnen.

Auch danach lief es glatt, erst am Mittwoch gegen den FC Villarreal (1:1) verpasste Zidane mit den Königlichen den Liga-Rekord von 17 Siegen in Folge um ein Spiel. Nun aber der Patzer bei Las Palmas. Dennoch scheint Zinédine Zidane, der Europameister, der Weltmeister, perfekt nach Madrid zu passen. Auf der Homepage des Vereins wird er für seine grandiose Zeit als Real-Spieler (2001-2006) weiter als „Genie“ gefeiert, „das eine ganze Ära prägte“. Er hat auch dieses weltmännische Etwas, das in Madrid nicht unwichtig ist, seine Anzüge passen wie eine zweite Haut.

Seine Philosophie allerdings ist bodenständig. „Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit“ sei das Geheimnis des Erfolgs, betonte er. Dies war nach dem Triumph über den Stadtrivalen Atlético in Mailand. Der Druck sei immens hoch: „Real ist alles. Gewinnen ist der Schlüssel in diesem Verein.“ Dafür, versichert Zidane, „gebe ich mein Herz und meine Seele“.