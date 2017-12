Silvesterkonzert live im Kino Berliner Philharmoniker im C1

Braunschweig Wir verlosen 3 mal 2 Karten für die Live-Übertragung des Silvesterkonzerts der Berliner Philharmoniker mit Simon Rattle am Sonntag, 31. Dezember.

Wir verlosen 3 mal 2 Karten für die Live-Übertragung des Silvesterkonzerts der Berliner Philharmoniker mit Simon Rattle am Sonntag, 31. Dezember, von 17 bis 19 Uhr, im C1 Kino in Braunschweig. Im letzten Konzert mit Sir Simon Rattle als Chefdirigent gibt es Werke von Dvorák, Strawinsky, Bernstein und Schostakowitsch. Die Mezzosopranistin Joyce DiDonato singt Orchesterlieder von Richard Strauss.

Rufen Sie Montag von 0 bis 24 Uhr an: (0 13 78) 90 11 00*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Veranstalter