Komödie spielt Kinohit

Braunschweig „Honig im Kopf“ feiert am Donnerstag Premiere in Braunschweig.

Ab Donnerstag ist sie nun auch in der Braunschweiger Komödie am Altstadtmarkt zu sehen, Florian Battermanns Bühnenfassung von „Honig im Kopf“.

Der Theaterchef hatte sich die Bühnenrechte von Til Schweigers Kinoerfolg 2014 gesichert und gemeinsam mit dem Hauptdarsteller Dieter Hallervorden eine Inszenierung erarbeitet. Nach der Premiere in Hallervordens Berliner Schlosspark-Theater und einer erfolgreichen Tour durch Deutschland läuft sie jetzt mehr als drei Wochen am Stück in Braunschweig.

In der Tragikomödie geht es um den demenzkranken Amandus, der seine Familie vor große Herausforderungen stellt. Nur seine Enkelin Tilda findet Zugang zu ihm. Als ihr Vater ihren Opa ins Altersheim stecken will, büxt Tilda mit ihm aus. Die beiden reisen nach Venedig, wo Amandus seine Flitterwochen verbracht hatte.

Die Aufführung ist prominent besetzt. Amandus wird von Achim Wolff gespielt, der in zahlreichen Defa-Produktionen mitwirkte. Den Vater verkörpert Karsten Speck, der zur Besetzung des „Traumschiffs“ zählte. In Braunschweig ist das Stück bis zum 5. November zu sehen. Gespielt wird nahezu täglich, samstags gibt es sowohl eine Abend- als auch eine Nachmittagsvorstellung.

Wann: Donnerstag, 12. Oktober, bis Sonntag, 5. November.

Wo: Komödie am Altstadtmarkt

Karten: ab 21, 60 Euro