Des Bildhauers Affäre

Das Kino im Hallenbad Wolfsburg präsentiert noch bis Mittwoch täglich um 20 Uhr das Drama „Auguste Rodin“ des französischen Regisseurs und Drehbuchautors Jacques Doillon.

Der in diesem Jahr erschienene Film spielt im Paris des Jahres 1880. Der Bildhauer und Zeichner Rodin, gespielt von Vincent Lindon, ist schon damals eine Berühmtheit in der Welt der Kunst.

Als er 40 Jahre alt ist, beauftragt ihn der französische Staat, ein großes Kunstwerk zu erstellen: ein Bronzeportal für das geplante „Musée des Arts décoratifs“, das allerdings nicht gebaut wurde, weil dem Staat das Geld ausging. Trotzdem arbeitete Rodin bis kurz vor seinem Tod 1917 weiter an seinem Hauptwerk, das erst postum 1926 erstmals gegossen wurde. Einige der Figuren des Türreliefs wie „Der Denker“ realisierte Rodin (1840-1917) auch als Einzelskultpuren.

Obwohl der Auftrag für das „Höllentor“ 1880 viel Zeit und volle Aufmerksamkeit erfordert, stürzt sich der bereits liierte Künstler in eine stürmische Affäre. Seine Geliebte ist die deutlich jüngere Camille Claudel, die zugleich seine Kunstschülerin ist.

In Doillons Interpretation der Liebesgeschichte bewegt sich Rodin immerzu in einem Gefühlschaos, welches zwar seine meisterhaften Kunst befeuert, die junge Camille jedoch schrittweise zermürbt. Doillon taucht Rodins Arbeit in seinem Film in ein neues Licht. Anlass ist der 100. Todestag des Künstlers. Am Donnerstag, 12. Oktober, zeigt das Hallenbad den Film auch in der französischen Originalfassung.

Wann: Montag bis Mittwoch, 20 Uhr

Wo: Kino im Hallenbad, Schachtweg 31, Wolfsburg

Karten: 6 Euro