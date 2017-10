Braunschweig Unsere Zeitung verlost am Montag zehn ausgefüllte Scheine für die Ziehung am Freitag, dem13. Oktober.

31 Millionen Euro sind im Jackpot der Lotterie Eurojackpot. Unsere Zeitung verlost heute zehn ausgefüllte Scheine für die Ziehung am Freitag, dem

13. Oktober.

Rufen Sie Montag von 0 bis 24 Uhr an: 01378 / 90 11 09*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif.

Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.