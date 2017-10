B. Brecht  im Theater Wolfsburg „Der aufhaltsame Aufstieg...“

Wolfsburg Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel von Bertolt Brecht „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ im Scharoun Theater in Wolfsburg.

Unsere Zeitung verlost 3 mal 2 Karten für das Schauspiel von Bertolt Brecht „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ am Montag, 30. Oktober, 20 Uhr im Scharoun Theater in Wolfsburg. Das Stück über die Verführbarkeit von Menschen ist erschreckend aktuell, da faschistisches Denken in Deutschland und Europa wieder eine Stimme hat.

Rufen Sie Samstag von 0 bis 24 Uhr an: 01378 / 90 11 09*

* 0,50 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, abweichender Mobilfunktarif. Geben Sie Name, Anschrift und Telefonnummer an, oder senden Sie eine SMS mit dem Text: BZV0 an 9 96 99**

**SMS 0,50; VD2-Anteil 0,12 €.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Foto: Jan Bosch