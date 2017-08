Rock, Pop, Kinderdisco

Max Giesinger ist am 10. August am Schloss zu sehen.

Tom Lehel tritt bei der Kinderparty am 6. August auf.

Die Hardrocker von Uriah Heep spielen am 11. August in Salzgitter.Foto: Heiko Roith

Salzgitter Zum Kultursommer am Schloss Salder kommen viele Stars.

Beim Kultursommer am Schloss Salder in Salzgitter treten von diesem Wochenende an Musiker verschiedenster Stilrichtungen unter freiem Himmel auf.

Das Pasadena Roof Orchestra eröffnet die Veranstaltungsreihe am Freitag, 4. August. Das Orchester begeistert seit mehr als drei Jahrzehnten mit einer Mischung aus Swing und Tanzmusik der 1920er bis 40er Jahre.

Am Samstag, 5. August, steht Michael Patrick Kelly auf der Bühne. Er ist drittjüngstes Mitglied der Kelly Family. Mit ihr trat er auf, seit er zehn Tage alt ist. Als Solokünstler spielt er folkig angehauchten Pop, Rock und Soul.

Am Sonntag, 6. August, ist Salzgitter-Tag mit freiem Eintritt. Kinder und Familien können sich um 14 Uhr beim „Super Helden Dance“ von TV-Moderator Tom Lehel (ZDF, Kika) austoben und Autogramme holen (Auftritt vorverlegt vom 13.). Von 11 bis 23 Uhr treten lokale Künstler auf.

Der Singer-Songwriter Max Giesinger kommt am Donnerstag, 10. August, nach Salzgitter. Bekannt sind seine Popsongs „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“.

Die britische Hardrock-Band Uriah Heep gastiert am Freitag, 11. August, unter freiem Himmel. Ihr Name ist einer Figur von Charles Dickens entliehen. Titel wie „Lady in Black“ haben Geschichte geschrieben.

Am Samstag, 12. August, können sich Fans auf Heinz Rudolf Kunze freuen, der Live-Versionen von Liedern wie „Blumen aus Eis“, im Original von Karat, singt. Kunze hat 2016 ein Album mit Coverversionen herausgebracht.

Mit Schlagermusik von „Die Amigos“ klingt die Musikreihe am Donnerstag, 17. August, im Schlosshof aus.